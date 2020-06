పలాస రక్షిత్ "WHO"

పలాస 1978" సినిమాతో హీరోగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు రక్షిత్. ఈ యువ నటుడు మరో ఆసక్తికర కథాంశంతో సినిమా చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు. రక్షిత్ కొత్త ప్రాజెక్టుకు "WHO" (World Hazard Ordinance)అనే టైటిల్ ను ఖరారు చేశారు. దేవ్ పిన్నమరాజు డైరెక్షన్ లో..కరోనా వైరస్ వెనక ఎలాంటి కుట్ర జరిగిందనే నేపథ్యంలో ఈ సినిమా రూపొందనుంది. హ్యాకింగ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో సైంటిఫిక్ థ్రిల్లర్ గా రానున్న ఈ చిత్రాన్ని సుధాస్ మీడియా సమర్పణలో ఓ ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ భారీ స్థాయిలో నిర్మించబోతుంది. ఈ కథ తో దర్శకుడి గా పరిచయం కాబోతున్నాడు.

హీరో రక్షిత్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదల చేసిన లుక్ కు మంచి స్పందన లభిస్తుంది.

I'm gonna tell god everything" వంటి వైవిధ్యమైన హాలీవుడ్ షార్ట్ ఫిలింతో దేవ్ పిన్నమరాజు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందారు. ఈ షార్ట్ ఫిలింతో దేవ్ పిన్నమరాజు విమర్శకుల ప్రశంసలందుకున్నాడు. ఈ సినిమా షూటింగ్ ను అమెరికా, ఇటలీ, సౌతాఫ్రికా, ఇండియా-చైనా బార్డర్ లో చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.